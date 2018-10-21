В Ереване празднуют 2800-летие города

Сегодня Ереван отмечает свое 2800-летие.

Эребуни – древний город государства Урарту, развалины которого расположены на холме Арин-Берд в Ереване. Он был основан царём Урарту Аргишти I в 782 году до нашей эры.

21 октября власти Еревана запланировали ряд праздничных мероприятий, которые пройдут по всему городу, в том числе марафон, детскую праздничную программу «Солнечный Ереван», парад духовых оркестров, выступления различных музыкальных коллективов, джазовый концерт и концерт рок-музыки, выставка национальных костюмов и так далее.

Празднования Дня города завершатся вечерним гала-концертом на площади Республики и фейерверком.

А накануне в одном из парков ереванского административного района Арабкир был торжественно открыт памятник-родник с названиями всех армянских столиц.