Никол Пашинян и Саад Харири обсудили перспективы развития отношений между Арменией и Ливаном

В рамках рабочего визита в Ливан исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян встретился сегодня с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Саадом Харири.

Как передает пресс-служба и.о. главы армянского правительства, Никол Пашинян поблагодарил Саада Харири за теплый прием и гостеприимство: «Это мой первый визит в братский Ливан - страну, полную истории древних цивилизаций. Убежден, что этот визит будет максимально способствовать обсуждению повестки двустороннего сотрудничества в различных сферах. Конечно, Ваш отец, блаженной памяти Рафик Харири, который был великим другом Армении, внес большой вклад в углубление и укрепление связей между нашими странами».

Саад Харири отметил, что Ливан высоко ценит сотрудничество с дружественной Арменией и заинтересован в его дальнейшем укреплении. Он подчеркнул важную роль армянской общины в развитии Ливана, а также углублении армяно-ливанских связей.

Собеседники обменялись мнениями о текущей внутриполитической ситуации в двух странах. Никол Пашинян коснулся общенародных процессов в Армении в апреле-мае текущего года, представил политические изменения, текущие процессы и ожидаемые события.

Никол Пашинян и Саад Харири с удовлетворением констатировали, что между двумя странами существует высокий уровень политического диалога и необходимо активно работать над тем, чтобы поднять экономический компонент на соответствующий уровень. В этой связи собеседники подчеркнули важность активизации деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Исполняющий обязанности премьер-министра представил предпринятые правительством Армении шаги по улучшению предпринимательской среды, обеспечения защиты инвестиций и предложил организовать визит ливанских предпринимательских кругов в Армению, чтобы ознакомиться с условиями на месте.

Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта, туризма, а также представляющих взаимный интерес других отраслях. Собеседники выразили удовлетворение процессом сотрудничества в области туризма, положительному темпу которого способствовало прямое воздушное сообщение между двумя странами. Никол Пашинян приветствовал и подчеркнул важность заинтересованности ливанских компаний в инвестициях в Армении и доступе к третьим рынкам через Армению.

Собеседники также обменялись мнениями вокруг эффективного армяно-ливанского сотрудничества в международных структурах, региональных проблем и вызовов.

В конце встречи исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения сделал запись в Золотой книге почетных гостей.

В рамках рабочего визита в Ливан Никол Пашинян сегодня также встретился со спикером парламента Ливана Набихом Берри.

Выразив благодарность за теплый прием, исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения высоко оценил вклад спикера парламента Ливана в реализации инициатив по укреплению армяно-ливанской дружбы.

Набих Берри приветствовал визит Никола Пашиняна в Ливане, отметив, что он придаст новый импульс дружественным отношениям между двумя странами.

Собеседники отметили важность роли армянской общины Ливана в качестве связующего две страны и укрепляющего отношения звена. Никол Пашинян отметил, что дружественный Ливан, как и в трагические моменты истории, так и сейчас находится рядом с Арменией, внося свой вклад в осуждение преступления геноцида. В свою очередь Набих Берри высоко оценил роль и вклад ливанских армян в развитие страны. «Наши братья армяне представлены в парламенте и правительстве Ливана, и они вносят большой вклад в прогресс Ливана», - сказал он.

В контексте дальнейшего углубления отношений между двумя странами исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армении и спикер парламента Ливана подчеркнули важность расширения межпарламентских связей и активной работы групп дружбы. Спикер парламента Ливана отметил, что Армения для Ливана может стать окном в Европу, а Ливан для Армении - окном на Ближний Восток, и необходимо активно работать над достижением конкретных результатов в этом направлении.

Собеседники также обменялись мнениями о текущей политической ситуации и событиях в обеих странах.

В контексте постоянных усилий по обеспечению региональной безопасности Никол Пашинян и Набих Берри подчеркнули важность участия Армении в миротворческой миссии ЮНИФИЛ в Ливане, передает пресс-служба и.о. премьер-министра Армении.