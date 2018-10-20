Роберт Кочарян заявил о намерении создать партию

Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о намерении создать свою партию и уйти в оппозицию.

«Если возвращаешься в политику, то надо об этом думать», - сказал Кочарян в интервью РИА Новости.

По словам экс-президента, название партии непринципиально. «Принципиальны те подходы, которые надо адаптировать… Сейчас я вижу в оппозиционном поле очень серьезный вакуум и полагаю, что его следует заполнить в интересах страны», - добавил Кочарян.

Экс-президент отметил, что у него нет стремления занять какую-либо высокую должность. «Если бы такое стремление было, я бы 10 лет не жил своей частной жизнью. Ситуация развивается таким образом, что обстановка тебя втягивает в процесс, от которого ты не можешь отмахнуться просто в силу биографии, склада характера и жизненной позиции», - подчеркнул он.

При этом, говоря о нежелании участвовать в предстоящих внеочередных парламентских выборах, Кочарян пояснил, что просто не успевает.

«Я был беспартийным. Это означает, что мне надо создавать партию с нуля, а не восстанавливать то, что когда-то было. Причем мне бы хотелось идти на выборы с новой, обновленной командой», - сказал Кочарян.

По словам экс-главы государства, с учетом сложившейся ситуации надо привлечь новых, талантливых, молодых и энергичных людей. «Кого-то, конечно, надо привлечь и из старой команды, которую ты знаешь, которая с тобой работала. Но все-таки опираться надо на новое поколение людей, а вот это сделать нелегко, для этого нужно время», - отметил Кочарян.