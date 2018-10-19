Унан Погосян должен обеспечить свободу жителей Сюника – на митинге в Капане Пашинян объяснил назначение нового губернатора

Если Ереван – это голова, то Сюник – это хребет Армении. Такое заявление сегодня сделал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая на митинге в городе Капане Сюникской области Армении.

В своей речи он обратился к резонансной теме назначения генерала полиции, бывшего первого заместителя начальника Gолиции Армении Унана Погосяна на должность губернатора Сюникской области.

Как подчеркнул Пашинян, Сюник имеет стратегическое значение для Армении, поскольку именно через эту область проходит единственный путь, связывающий страну с Ираном. Среди важнейших задач в Сюнике и.о. премьер-министра отметил необходимость борьбы с наркотрафиком, преступностью, кланово-олигархическими отношениями, а также обеспечение инвестиций в регион, где сосредоточен большой промышленный потенциал.

По мнению Пашиняна, с такими задачами может справиться человек с высоким воинским званием, и его выбор пал на Унана Погосяна, с которым он был «по разные стороны баррикад» во время «бархатной» революции весной этого года.

Как отметил и.о. премьер-министра, многие также высказывали подобные скептические мнения в мае, когда на должности начальника Полиции и главы Службы национальной безопасности были назначены высокопоставленные чины, которые также служили при прежней власти. Но, по словам Пашиняна, сегодня люди приветствуют и благодарят как Валерия Осипяна, так и Артура Ванецяна.

Обращаясь к присутствовавшему на митинге Унану Погосяну, Пашинян сказал: «Я надеюсь, что когда приеду [в Сюник] в следующий раз, люди Вас также будут приветствовать в Капане и вообще во всех городах Сюника, потому что Вы обязаны служить народу».

«Сегодня меня журналисты спрашивали, какие я дал поручения новоназначенному губернатору. Я скажу вам. Поручение первое: обеспечить полноценную законность. Поручение второе: обеспечить условия для новых инвесторов, чтобы интерес каждого потенциального инвестора вылился в инвестиции, в открытие новых рабочих мест, создание новых бизнесов. И третье, самое главное: обеспечить свободу жителей Сюника, оградить их от потенциальных олигархических рисков и давления криминалитета и любых давлений подобного рода… И Унан Погосян должен обеспечить это, поскольку он назначен со стороны народного правительства», - подчеркнул Никол Пашинян.