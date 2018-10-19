Директор школы утверждает, что в шутку выразил готовность использовать административный ресурс в пользу Севака Микаеляна

Директор школы, который на секретно сделанной аудиозаписи телефонного разговора выражает готовность использовать административный ресурс в пользу кандидата в мэры города Раздан Севака Микаеляна, в беседе с Радио Азатутюн заявил, что думал, что звонивший является одним из его друзей, и ответил так в шутку.

Сайт FIP.am вчера опубликовал аудиозапись телефонного разговора, согласно которой директор школы №5 города Раздан Тигран Баклачян выражает готовность обеспечить присутствие 100 человек, в том числе школьников, на предвыборном митинге члена партии «Гражданский договор» Севака Микаеляна, который приходится сыном депутату парламентской фракции «Елк» Сасуну Микаеляну.

Тигран Баклачян назвал телефонный звонок провокацией и подчеркнул, что есть указание не вмешиваться в эти выборы.

«Мне показалось, что один из моих друзей предпринял злую шутку, и я дал несерьезный ответ», - заявил директор.

На замечание Радио Азатутюн о том, что, судя по аудиозаписи, был довольно долгий и серьезный разговор, директор школы №5 ответил: «Вообще ничего подобного не было, никто из членов коллектива не обращался с этим вопросом, вопрос закрыт. Мы получили указание от губернатора на этот раз вообще не вмешиваться в выборы».

В ответ на наш уточняющий вопрос, значит ли это, что в прошлые разы были указания «вмешиваться», Тигран Баклачян сказал: «Нет, не цепляйтесь к словам. Сейчас мы получили конкретное указание: школа аполитична, мы вообще не проводили обсуждений в школе».

«Направляемой провокацией» считает аудиозапись и начальник штаба кандидата Ваагн Галстян. Вчера он распространил сообщение, в котором отмечает, что предвыборный штаб Микаеляна подаст заявление в прокуратуру, чтобы произошедшему была дана правовая оценка.