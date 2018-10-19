Сюник в Армении имеет стратегическое значение – Пашинян

Сегодня во второй половине дня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян начал рабочий визит в Сюникскую область страны. Он прибыл в Капан вертолетом. Первая остановка была в Сюникской общине. Во дворе местной школы Пашинян встретился с жителями общины, представил свою основную программу в Сюникской области, а также представил новоназначенного губернатора – генерала полиции, бывшего первого заместителя начальника полиции Армении Унана Погосяна.

«Сюник находится в центре нашего внимания, поскольку Сюник в Армении имеет стратегическое значение», - заявил Пашинян в своем выступлении.

«Я знаю, что непросто, и не было непросто, но сегодня важно следующее: вы получили свободу, вы получили уважение к вашим правам, и мы открыли для нас возможность создать лучшее будущее для наших детей», - отметил он.

Перед собравшимися также выступил Унан Погосян.

«Уверяю вас, что вместе с вами, совместными усилиями мы в новой Армении построим прекрасное будущее», - пообещал новоназначенный губернатор Сюника.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в здании областной администрации Сюника встретился в руководителями региональных структур и местных общин.

В конце рабочего дня партия «Гражданский договор» проводит митинг в Капане, где в воскресенье пройдут выборы мэра. Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что он выступит с речью на митинге и обратится не только к вопросам, связанным с Капаном и Сюникской областью, но и к общегосударственным и политическим вопросам.