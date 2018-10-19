Алавердский медеплавильный завод прекратил работу, в знак протеста работники перекрыли ведущую в Грузию автотрассу

Алавердский медеплавильный завод, имеющий более 600 работников, сегодня прекратил работу.

Завод группы «Валлекс» за крупные долги банку ВТБ перешел в собственность этого банка. Месяц назад группа «Валлекс» потеряла также рудник в Техуте.

Несмотря на финансовые проблемы, с которыми столкнулась компания, неделю назад на заводе состоялось общественное обсуждение, на котором эксплуатирующая завод компания «Эй-Си-Пи» выдвинула ультиматум правительству, заявив, что в случае невыполнения ее трех требований прекратит работу.

Компания, оштрафованная месяц назад на 387 млн драмов за нарушение экологических норм, потребовала от правительства отменить штраф и в 6-7 раз повысить предельно допустимые нормы выбросов.

На этой неделе вице-премьер Тигран Авинян и владелец компании Валерий Меджлумян провели переговоры. О переговорах, фактически, не давших результата, до сих пор нет официального сообщения.

Сегодня сотрудники завода уже получили уведомление об увольнении, после чего они в знак протеста заблокировали ведущую в Грузию автотрассу.