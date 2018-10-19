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Армения

«Будет «большая» амнистия - Артак Зейналян

Исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян, Ереван, 19 октября 2018 г.

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«Будет «большая» амнистия, сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян, отметив, что цифры пока привести не может.

«Я использовал слово «большая». Через несколько дней мы обсудим вопрос в комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания, и через несколько дней в своем выступлении я озвучу эти цифры, на данный момент эти цифры озвучить не могу. В течение следующей недели амнистия будет обсуждаться в Национальном собрании», - сказал Зейналян.

По словам и. о. министра юстиции, «она будет первой, но последней».

Правительство уже одобрило проект об объявлении амнистии.

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