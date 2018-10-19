В Армении времена правления кланов закончились - Никол Пашинян

Самое важное изменение, произошедшее в Армении, состоит в том, что избирательные решения принимает народ, и народ является высшей властью, вчера в Эчмиадзине на предвыборном митинге кандидата в мэры города от партии «Гражданский договор» Дианы Гаспарян заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что в Армении произошла великая революция.

«Сегодня есть люди, которые говорят: «Ничего не изменилось в Армении, только лица поменялись». Тем, кто не хочет замечать эти изменения, я сейчас с этой трибуны хочу представить самое важное изменение, единственное изменение, которое нам вообще было необходимо, самое первостепенное, все остальное второстепенно. Самое первостепенное изменение, произошедшее в Армении, состоит в том, что избирательные решения принимает народ, и народ является высшей властью. Те, кто не видят это изменение, да, их желанием была именно смена лиц, чтобы один клан сменил другой, один олигарх сменил другого», - сказал и. о. премьер-министра.

В Армении времена правления кланов закончились, заявилПашинян, подчеркнув, что в стране отныне решения будет принимать народ.

«Народ будет решать, кому быть депутатом, кому - мэром, кому - сельским старостой, а кому - премьер-министром. Еще раз хочу подчеркнуть, что народ больше не является поголовьем, включенным в списки десятников, сотников или тысячников, который продавали или покупали за 5 или 10 тысяч драмов. Вот что изменилось в Республике Армения. Изменилось то, что в Республике Армения насилие больше не может существовать в качестве инструмента политики, и те, кто думают, что в эти дни революции любви и солидарности могут, спрятавшись в каком-то месте, выждать удобного момента, чтобы решить свои вопросы насилием, получат мощный контрудар народной революции, - сказал Пашинян и продолжил: - Да, мы говорим, что это революция, которая должна превратить Армению в такую страну, где нет врагов, где также умеют прощать, но где верховенство закона неоспоримо, это новая Армения».

Подчеркнув, что Армения вступает в этап внеочередных выборов в Национальное собрание, исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что этот этап должен увенчаться победой любви и солидарности.

«В Армении нет места экстремизму, в Армении нет места криминалу, в Армении нет места приобретению власти за деньги», - сказал Никол Пашинян.