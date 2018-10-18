Пашинян призвал жителей Эчмиадзина избрать первую в истории независимой Армении женщину-мэра

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня в Эчмиадзине выступил на предвыборном митинге и. о. мэра Эчмиадзина, кандидата в мэры города на предстоящих 21 октября выборах в органы местного самоуправления Дианы Гаспарян, пользующегося поддержкой партии «Гражданский договор».

Пашинян коснулся атмосферы, царившей в Эчмиадзине до бархатной революции, - коррумпированности, вседозволенности, а затем призвал жителей города в воскресенье пойти на избирательные участки и совершить ту революцию, которая не менее важна, чем апрельская революция.

Призвав голосовать за Диану Гаспарян, Никол Пашинян сказал: «В воскресенье у вас есть возможность осуществить следующий, самый решающий этап революции любви и солидарности и свободным, справедливым волеизъявлением избрать первую в истории Третьей республики женщину-мэра».

На должность мэра Эчмиадзина выдвинуты 12 кандидатов, что является беспрецедентным.

Завтра последний день избирательной кампании, в ходе которой между кандидатами не было никаких инцидентов. Предвыборная борьба проходит мирно, свободно, что также является беспрецедентным в Эчмиадзине.

21 октября выборы в органы местного самоуправления пройдут в 37 общинах, в 16 из которых партия «Гражданский договор» выдвинула своих кандидатов.