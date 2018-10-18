Импортеры праворульных автомобилей проводят акцию протеста на КПП «Баграташен»

Сегодня десятки граждан, которые несмотря на запрет пытаются импортировать в Армению японские автомобили с правым рулем, проводят акцию протеста на контрольно-пропускном пункте «Баграташен» на армяно-грузинской границе. Они утверждают, что более 1500 недавно приобретенных автомобилей не могут ввезти в Армению.

1 марта этого года Национальное собрание приняло закон, по которому с 1 апреля запрещен импорт транспортных средств с правосторонним рулевым управлением.

Между тем, участники сегодняшней акции протеста утверждают, что в начале года все обсуждения шли вокруг временного запрета - до 1 октября.

«Старое правительство заявило, что с 1 апреля по 1 октября будет введен временный запрет на импорт. После этого во внутреннем порядке слово «временный» было снято, и никого об этом в известность не поставили», - сказал один из демонстрантов.

«Даже их сотрудники, из того же правительства, министерства транспорта и связи не знали об этом. Ладно, а кто знал - 3-4 человека?» - спросил другой протестующий.

Еще в начале года правительство обсуждало проект закона «О временном запрете на импорт транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления». Запрет должен был действовать с 1 апреля по 1 октября. Между тем, законопроект правительства, в конечном итоге, стал законом не как временный, а как бессрочный. Импортеры, которые подвергаются большим штрафам за автомобили, оставшиеся в Грузии, утверждают, что даже на обсуждениях, прошедших в начале года с их участием, они не знали, что запрет на импорт является бессрочным.

Во время обсуждений власти приводили аргумент о том, что праворульные автомобили опасны для дорожного движения. Официально было отмечено, что ДТП с участием таких автомобилей составляют большой процент. Между тем, импортеры, которые уже в течение 15 дней находятся в безвыходном положении на КПП «Баграташен, возражают: в этом вопросе прежние власти преследовали бизнес-интересы.

«Они хотят ввезти в Армению этот российский мусор», - утверждают они.

Импортеры автомобилей предполагают отменить запрет до 2020 года, когда во всех странах ЕАЭС будет запрещена эксплуатация праворульных автомобилей. Они отмечают, что, импортируя такие автомобили, они решают социальную проблему. Импортируемые из Японии автомобили с правым рулем, как минимум, вдвое дешевле. «Люди нашли способ: занимаются этим и живут», - говорят они.

Сегодня министр транспорта Акоп Аршакян в интервью телекомпании «Шант» сказал, что протесты запоздали, против этого нужно было протестовать, когда закон принимался. Признав, что во время публичных обсуждений законопроект представлялся как временный, министр отметил, что импортеры были обязаны знать о принятом законе. А на вопрос, что ожидает оставшиеся на границе автомобили, министр ответил: «Нет возможности решить этот вопрос в рамках закона. Поэтому мой призыв таков: пусть эти люди продают свои автомобили в Грузии».

Ответ министра на удовлетворил участников сегодняшней акции протеста, они заявили, что продолжат свои акции.

«Мы пришли, чтобы увезти наши автомобили отсюда. Пусть оформят, мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не оформят наши автомобили», - сказали они.