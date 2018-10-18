Между руководителями Армении и Азербайджана установлена оперативная связь

Установлена оперативная связь между и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 18 октября сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Как мы и договорились, с азербайджанской стороной установлена надежная оперативная связь, и мы можем сказать, что любая информация дойдет до президента Азербайджана через полчаса, и если они передадут информацию, то до меня. Это не так, что в случае любого нарушения режима прекращения огня мы вступаем в контакт, только по необходимости», - сказал Пашинян.

Он отметил, что ситуация на границе беспрецедентно спокойна, что может быть связано с соглашением, достигнутым между лидерами Армении и Азербайджана в Душанбе.

«В целом, на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения беспрецедентно спокойно, и это является, в какой-то степени, результатом достигнутых в Душанбе договоренностей», - сказал и.о. премьер-министра Армении.