ЕС окажет содействие в проведении досрочных выборов в Армении

Посол Евросоюза в Армении Петр Свитальский в ответ на вопрос руководителя Армянской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Грайра Тамразяна подчеркнул, что ЕС в целом, а также Германия, Швеция и Великобритания по отдельности заявили о своем финансовом содействии в проведении досрочных выборов в Армении.

«Это очень сильное заявление. К вашему сведению, весь объем помощи из-за рубежа будет исключительно европейским, то есть, ЕС и три государства-члена окажут содействие. Не будет ни американских денег, ни японских денег. Это очень важное заявление, и, честно говоря, я действительно горжусь нами, поскольку Европейскому союзу обычно требуется довольно много времени. Но мы всегда учитывали, что выборы могут произойти раньше. Так что, мы зарезервировали финансирование. Фактически, вместе с участием правительства Армении все потребности удовлетворены. Стандарты те же, что и в 2017 году – идентификация избирателей и видеокамеры. Есть некоторые трудности с логистикой, поскольку такой короткий период времени представляет трудности для ООН. Но они говорят нам, что готовы это сделать. Будут дополнительные расходы», - сказал Свитальский.

Отвечая на замечание о том, что раньше говорилось об 11 млн долларов, посол ЕС пояснил, что на этот раз речь идет о чуть более 3 млн евро.

Находящийся в Армении в эти дни управляющий директор по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томас Майер-Хартинг, в свою очередь, отметил, что в Брюсселе ожидают, что парламентские выборы в Армении в декабре будут свободными и справедливыми. Он также отметил, что наряду с другими донорами ЕС окажет содействие в проведении этих выборов. «Думаю, что мы приехали в Армению в подходящее время – после демократических изменений на этом этапе, и в то же время на ранней стадии реализации Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве Армения-ЕС. Для нас важно видеть приверженность мирным изменениям, свидетелями чего мы явились здесь, приверженность делу искоренения коррупции, построению современного общества с по-настоящему независимой судебной системой и верховенством закона», - отметил он.

Несколько месяцев назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Брюсселе, что демократическая Армения нуждается в гораздо более серьезном отношении. На вопрос, можно ли ожидать более серьезного отношения со стороны ЕС, например, в плане увеличения финансовой поддержки, Томас Майер-Хартинг ответил, что он не считает важным углубляться в цифры. По его словам, реальная задача заключается в том, чтобы вместе с правительством они смогли решить, как использовать то, что уже доступно, и сделать это на основе программ правительства, которые они могут поддержать.

До революции уже было выделено 200 миллионов евро, говорилось о формуле «больше за большее».

На замечание Грайра Тамразяна о том, что Армения сделала больше, но получает то же самое, посол ЕС ответил, что, по-прежнему, существуют проблемы, требующие реагирования со стороны нового правительства, включая долгосрочные инвестиции. «Прежде всего, мы должны использовать то, что выделяется, и я думаю, что мы добились большого прогресса в прошлом месяце, поскольку у нас действительно сложилась ситуация, когда мы продвинулись далеко с предыдущим правительством, а новому правительству нужно было время для ознакомления. Думаю, они продвигаются вперед. Однако по-прежнему существуют проблемы, требующие реагирования со стороны нового правительства, включая долгосрочные инвестиции. Таким образом, проблема номер один заключается в том, чтобы были освоены суммы, которые уже доступны. Вторая проблема связана с дополнительными ожиданиями, и я думаю, что армянские партнеры понимают, что они должны выдвигать конкретные идеи, делать конкретные предложения. Не вдаваясь в подробности, позвольте мне сказать, что премьер-министр указал на сферы, где есть дополнительные ожидания», - отметил Свитальский.

По словам представителей ЕС, новые власти Армении выделили сферы образования и правосудия. «Но есть и третий элемент, который является долгосрочной стратегией, и Армения должна знать, что в следующем году будут обсуждаться новые многолетние финансовые планы. И если Армения проявит себя как хороший бренд, как ориентированная на реформы страна, которая добросовестно тратит средства ЕС, то она может ожидать значительных сумм в предстоящей финансовой перспективе», - отметил посол ЕС в Армении Петр Свитальский.