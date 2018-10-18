Никол Пашинян и Армен Саркисян обсудили связанные с внутриполитической ситуацией вопросы

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян накануне встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Как сообщает пресс-служба и.о. главы армянского правительства, были обсуждены вопросы, связанные с текущими внутриполитическими процессами в Армении и дальнейшими событиями.

Обращаясь к Николу Пашиняну, президент Саркисян отметил: «Господин премьер-министр, а не исполняющий обязанности премьер-министра, потому что премьер-министр - это также звание, которое всегда остается с человеком. Конечно, текущие политические и предвыборные кампании находятся в процессе. Я рад, что мы встречаемся и, конечно же, хотел бы услышать от Вас о последних событиях».

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поблагодарил президента и коснулся текущей политической ситуации и предстоящих событий.

«Господин президент, по сути, мы сейчас вступаем в стадию внеочередных парламентских выборов: парламентские фракции публично заявили о своих позициях, что они не собираются выдвигать кандидата в премьер-министры или избирать другого премьер-министра, что означает, что есть понимание относительно внеочередных парламентских выборов.

Почему я говорю: «понимание»? Потому что политические силы по поводу этой проблемы имеют разные точки зрения, но, думаю, все зафиксировали то, что выборы должны состояться. В этот период, конечно, очень важно, чтобы и парламент, и правительство, и президент Республики были в постоянной связи и также обменивались информацией относительно ситуации, чтобы мы могли провести эти 14 дней в соответствии с ожиданиями нашей общественности и нашего народа, в атмосфере согласия.

Думаю, атмосфера этих 14 дней тем более важна для обеспечения атмосферы предстоящей предвыборной кампании, чтобы мы могли обеспечить реальную конкуренцию программ и стратегий, и чтобы обсуждения проходили в максимально практическом поле. Во всяком случае, правительство, мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы было так».

Президент Армен Саркисян выразил уверенность в том, что правительство предпринимает все возможные меры и действия, чтобы этот процесс, весь процесс: и 14 дней, и будущие выборы, прошли в рамках закона и законности.

«Потому что это вытекает из интересов и всего нашего народа, и государства, и тех программ, ради реализации которых мы все в будущем должны будем работать, чтобы выборы были законными, демократическими, без нарушений. И этот период является также небольшим испытанием, господин премьер-министр, чтобы не было никаких происшествий. Конечно, уверен, Вы всё делаете, чтобы бдительность на границах не уменьшилась, а наоборот, повысилась. И этот этап наш народ с честью преодолеет. Мы вновь предстанем перед международной общественностью с открытым лицом как страна, которая не только демократическая и идёт к полной демократии, но также как страна, которая показывает миру особенный пример, как можно делать изменения, не нарушая закон, сохраняя легитимность, спокойно, в условиях диалога и согласия», - отметил Саркисян.

И.о. премьер-министра, коснувшись обсуждений и беспокойств в связи с политическими процессами в Армении, отметил, что также в контактах с международными коллегами он подчёркивает, что демократия для Армении не лозунг и не форма.

«Демократия - это наше политическое кредо, демократия - это то, ради чего мы боролись. Демократическое управление, верховенство закона, транспарентность, высокий уровень защиты прав человека, независимая судебная система в Армении просто не имеют альтернативы, потому что мы все убедились, что без этих краеугольных камней мы не сможем достичь серьёзных успехов. Так что, думаю, в этом вопросе есть однозначное согласие между всеми политическими силами, что мы должны твёрдыми, чёткими шагами двигаться по пути демократии, где будет навсегда исключена любая практика искажения выборов. Это в Армении уже искоренено, и я заверяю, что это больше никогда не повторится. Почему я заверяю? Потому что я вижу волю нашего народа, и вижу, что действительно, демократия, свобода, верховенство закона - воля и желание нашего народа, которая неоспорима», - подчеркнул Никол Пашинян.

Собеседники обменялись мнениями по вопросу проведения выборов, подчеркнули важность избирательного процесса как одного из ключевых механизмов развития демократии. Никол Пашинян подчеркнул, что лучшим местом и формой для совершения революции являются избирательные участки: просто должно быть на самом деле гарантировано, что волеизъявление народа будет выражено в официальных результатах выборов, и чтобы народ Армении всегда знал, что посредством выборов он может сменить и мэра, и главу села, и парламент, таким образом, также премьер-министра.

Президент Саркисян добавил, что выборы - один из лучших способов отчетности, и армянский народ понимает, что свободные и демократические выборы - это путь к созданию будущей свободной и демократической страны.

Армен Саркисян пожелал успеха Николу Пашину, прежде всего, пожелав успеха как исполняющему обязанности премьер-министра, «потому что наша страна на этом этапе нуждается в том, чтобы правительство и все государственные органы действовали бесперебойно, и прежде всего все службы, связанные с безопасностью страны».

Президент также пожелал успеха всем политическим деятелям, партиям, которые примут участие в выборах, чтобы в условиях свободных и демократических выборов они могли выразить своё мнение и, соответственно, получить свои достойные места.