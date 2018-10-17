Никол Пашинян: Новые времена – это временя для работы

Новые времена – это времена для работы, а не для бедности и жалоб на бедность. Такое заявление сегодня сделал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, представляя вновь назначенного и.о. министра спорта и по делам молодежи Габриэля Газаряна сотрудникам министерства.

Пашинян отметил, что правительство должно сделать все возможное для того, чтобы стимулировать труд. По его словам, в стране должно быть как можно больше работающих, создающих добавленную стоимость, добросовестных налогоплательщиков.

«Наша задача - обеспечить, чтобы эти налоги не были украдены, а были потрачены наиболее эффективным способом, и сделать так, чтобы экономическая активность росла. Но правительство само не строит заводы, а создает условия для тех, кто производит инвестиций, гарантирует безопасность этих инвестиций, законность, безопасность деятельности, правительство поощряет, вселяет энергию, веру, надежду на то, что собственность является неприкосновенной, права неприкосновенны, что в стране установлена независимая судебная система, действует верховенство закона, коррупция искоренена… Развитие - это когда каждый из нас делает свою долю работы», - подчеркнул Никол Пашинян.