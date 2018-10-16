Футбол: Сборная Армении разгромила македонцев в Лиге наций

После досадного домашнего поражения от Гибралтара на прошлой неделе национальная сборная Армении по футболу сегодня разгромила македонцев в отборочном матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Игра на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна в Ереване завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме на 12-й минуте в составе сборной Армении отличился полузащитник Маркос Пиззелли. Нападающий Юра Мовсисян удвоил преимущество хозяев поля на 67-й минуте.

Геворк Газарян и Генрих Мхитарян со штрафных на 81-й и 94-й минутах довели счет до разгромного.

Отметим, что в самой концовке встречи сборная Македонии осталась вдесятером: вторую желтую карточку получил полузащитник Элиф Элмас.

Следующий матч сборная Армении проведет на выезде 16 ноября против сборной Гибралтара.