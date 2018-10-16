«Карабах является стороной конфликта в процессе урегулирования и должен принимать в нем непосредственное участие» - глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян вчера в Люксембурге принял участие во встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточного партнерства ЕС, на которой присутствовали верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Еврокомиссии Федерика Могерини и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

В своем выступлении Зограб Мнацаканян затронул карабахский конфликт.

«Я согласен с моим коллегой Эльмаром по поводу хорошей динамики встреч по нагорно-карабахскому урегулированию. За последние пять месяцев мы уже провели две встречи. Между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана состоялась хорошая встреча, которая способствовала положительной динамике, и мы намерены ее укрепить», - сказал Мнацаканян.



Глава МИД Армении отметил, что статус и безопасность Нагорного Карабаха являются главными приоритетами Армении.

«Нагорный Карабах является стороной конфликта с решающим голосом в процессе урегулирования, и он должен иметь принимать в нем более непосредственное участие. И мы, конечно, об этом говорим», - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.