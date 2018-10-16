Первый вице-премьер Армении и посол РФ обсудили внутриполитические события в Армении последних дней

15 октября первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян принял посла России в Армении Сергея Копыркина.

Согласно официальному сайту правительства, в ходе встречи собеседники подчеркнули важность регулярных двусторонних встреч, которые позволяют оперативно обсуждать вопросы повестки дня армяно-российского сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с внутриполитическими событиями и процессами в Армении последних дней, механизмами проведения внеочередных парламентских выборов в декабре, реформой избирательного законодательства, правосудием переходного периода, говорится в сообщении.