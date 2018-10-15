В несгораемом сейфе Лингвистического университета имени Брюсова найдено 56 членских билетов РПА

В несгораемом сейфе бывшего студенческого совета Ереванского государственного лингвистического университета имени Брюсова сегодня было найдено 56 членских билетов Республиканской партии Армении (РПА). Они, по словам проректора Гриши Тамразяна, принадлежат бывшим и нынешним студентам университета.

Между тем, согласно уставу студенческого совета университета, студсовет является беспартийной и аполитичной структурой, которая не имеет права проводить партийную, политическую деятельность внутри университета.

Гриша Тамразян сказал, что этот студсовет был распущен после революции на том основании, что его состав был политизирован. Членские билеты датированы 2012-2017 гг., большинство их владельцев уже окончили вуз, оставив членские билеты прямо здесь.

Студент университета имени Брусова, член студенческой инициативы «Рестарт» Микаэл Назарян уже выяснил некоторые подробности: «Я поговорил с одним из владельцев членских билетов, который удивился, узнав, что является членом Республиканской партии, и сказал, что, быть может, из-за какой-то скидки подписался под подобным документом, но он этого не помнит».

Бывший председатель студсовета Роза Акопян в ответ на обвинения в свой адрес напомнила, что возглавляла совет с января по май 2017 года. Прежде всего, она заявила, что за эти месяцы сейф не открывала, а затем выразила сомнение в происхождении членских билетов РПА: «Я ничего подобного не замечала в этом сейфе. Кроме того, этот сейф не открывался и закрывался каждый день, там было очень мало вещей, которые использовались. Я не знаю, как это там оказалось, и очень большой вопрос - было это там или нет».

Член инициативы «Рестарт» Микаэл Назарян на это возразил, что ключи от сейфа они потребовали раньше, однако Роза Акопян отказалась их предоставить, после чего их инициатива обратилась к руководству вуза, была создана инвентаризационная комиссия, и с применением спецтехники сейф был открыт. Это подтвердила также ректор вуза Карине Арутюнян. Она напомнила, что и она с 2017 года взяла на себя управление университетом и не поощряла политическую деятельность в вузе. «Университет должен заниматься образовательной и научной деятельностью, и я никогда не поощряла какую-либо деятельность внутри университета, которая является агитацией или партийной деятельностью», - сказала ректор Карине Арутюнян.