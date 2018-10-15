Заседание ПА ОДКБ решено перенести из Еревана в Москву

Заседание Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ решено перенести из Еревана в Москву. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Проведение Межпарламентской ассамблеи ПА ОДКБ решено перенести. И сейчас об этом на Совете Думы объявил [председатель Госдумы] Вячеслав Володин. Будем проводить ее 29-30 октября в Москве, а не в Армении», - сказал Калашников, сообщает российское информагентство ТАСС.

По словам российского парламентария, решение связано с возможной отставкой премьера Армении Никола Пашиняна.

«Судя по всему, парламент Армении в это время уйдет в отставку, эта турбулентность может быть в конце октября. Если обстановка будет складываться так, как мы ее видим, с кем нам проводить Парламентскую ассамблею? С исполняющими обязанности? Это нелогично и неправильно», - добавил глава комитета.

Поэтому, отметил Калашников, ПА ОДКБ будет «спокойно проведена в Москве». «А когда в Армении все придет в порядок, будем работать и с действующими депутатами, и с действующим премьером», - заключил российский депутат.