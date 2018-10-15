Завтра состоится внеочередное заседание правительства Армении.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян, в повестку дня заседания включен вопрос утверждения проекта поправок в Избирательный кодекс.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что до 16 октября уйдет в отставку, чтобы в начале декабря были проведены внеочередные парламентские выборы. По словам Пашиняна, сценарий проведения досрочных выборов один: премьер-министр подает в отставку, Национальное собрание дважды не избирает нового премьер-министра, после чего парламент силой закона распускается, и назначаются новые выборы.

Егоян сегодня не уточнил, объявит ли премьер-министр на завтрашнем заседании о своей отставке.

Руководитель фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян сообщил Радио Азатутюн, что по просьбе правительства завтра будет проведено заседание фракции РПА, в ходе которого будет обсужден проект поправок в Избирательный кодекс.