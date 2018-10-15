МИД Азербайджана распространил заявление по карабахской проблеме

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило специальное заявление по карабахской проблеме, выразив надежду что, после внеочередных парламентских выборов в Армении новое армянское правительство «поймет необходимость вывода вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана

«Надеемся, что после выборов новое правительство Армении поймет, что для устойчивого развития страны нет другого пути, кроме вывода своих войск с оккупированных территорий Азербайджана», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Этим заявлением, согласно «Интерфаксу» внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило на принятую на 17-ом саммите Международной организации Франкофонии в Ереване резолюцию, в которой имеется пункт по карабахскому конфликту.

«Армения должна положить конец своим безуспешным усилиям по обману международной общественности, выполнять свои обязательства по соответствующим резолюциям Совбеза ООН и Хельсинкского заключительного акта и вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Армении, скорее всего, пройдут в декабре этого года.