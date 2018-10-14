В Ереване перед футбольным матчем сыграли «не тот» гимн Гибралтара

Ассоциация футбола Гибралтара выразила свое неудовольствие в связи с тем, что перед отборочным матчем Лиги наций с Арменией на стадионе в Ереване прозвучал национальный гимн Лихтенштейна. Об этом сообщается на официальной странице Ассоциации в Facebook.

Сборная Армении по футболу на своем поле в субботу проиграла Гибралтару со счетом 0:1. Эта победа стала первой для гибралтарцев в официальных матчах.

«Федерация футбола Армении извинилась перед главой делегации Гибралтара в Ереване за это упущение и сделала официальное объявление на стадионе, выразив сожаление в связи с этим», - отмечается в сообщении.

Отметим, что в Гибралтаре, как и на всех остальных заморских территориях Соединенного Королевства, используется общебританский гимн «Боже, храни королеву (короля)!». Однако помимо него существует и местный гимн, который используется с 1994 года.

Гимн Лихтенштейна, в свою очередь, исполняется под мелодию британского гимна «Боже, храни королеву (короля)!».

Согласно СМИ, субботний матч в Ереване отметился еще одним инцидентом: после его окончания на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна произошла драка между армянскими болельщиками.