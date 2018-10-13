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Экономика

Пашинян рассказал о готовности канадского премьера поддержать инвестиции в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции в Ереване, 13 октября, 2018 г.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил готовность поддержать активизацию процесса привлечения в Армению канадских инвестиций. Об этом в ходе сегодняшней совместной пресс-конференции с канадским коллегой в Ереване сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Накануне на официальном ужине присутствовали предприниматели, которые уже сделали инвестиции в Армению и хотят расширить объемы инвестиций», - отметил Пашинян, подчеркнув, что для привлечения новых инвестиций важно правильно донести смысл происходящих в Армении процессов.

«В Армении в рамках борьбы с коррупцией происходят процессы, которые иногда затрагивают и иностранные компании. Важно отметить, что эти действия осуществляются не для изгнания инвесторов. Наоборот, мы хотим создать такую среду, в которой экономическая деятельность не обусловлена капризами государства или должностного лица», - заявил глава армянского правительства.

Джастин Трюдо, в свою очередь, отметил, что канадских инвесторов в Армении интересуют сферы инфраструктуры и управления водными ресурсами.

«В Армении есть большой потенциал для инвестиций, который интересен как канадским компаниям, так и армянам, проживающим в Канаде. Мы продолжим обсуждение этих вопросов», - заявил Трюдо.

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