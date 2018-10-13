Бывший президент Армении Роберт Кочарян раскритиковал «революционный романтизм» новых властей страны. Одновременно, в интервью агентству Bloomberg он заявил, что на данный момент не ставит перед собой задачи возвращения на высокий пост.

«Я замечаю недостатки нового правительства, ему нужна рациональная критика», - заявил 64-летний Кочарян, который дал интервью в Ереване во вторник.

Обвиняемый в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года бывший лидер страны не стал, однако, говорить, что бы изменил он.

Согласно обозревателям Bloomberg, через пять месяцев после демократической «бархатной» революции в Армении имеющий тесные связи с Кремлем бывший президент Армении возвращается в политику, бросая вызов новому правительства. Они подчеркивают, что Кочаряну грозит возможное тюремное заключение за события десятилетней давности, в ходе которых погибли 10 человек.

«Пашинян, который на этой неделе в рамках саммита Франкофонии принимал в стране лидеров разных стран, в том числе президента Франции Эмманюэль Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, по-прежнему пользуется широкой популярностью среди граждан Армении, которые были разгневаны коррупционной системой и беззакониями прежних властей, вследствие которых многие граждане оказались ввергнутыми в бедность», - пишет Bloomberg.