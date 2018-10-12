На предстоящих выборах в органы местного самоуправления РПА выдвинула своего кандидата лишь в одной из 37 общин

На предстоящих 21 октября в 37 общинах Армении выборах в органы местного самоуправления большинство кандидатов – беспартийные. Республиканская партия Армении (РПА) выдвинула кандидата только в одной общине – селе Цахкунк Армавирской области.

Возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном партия «Гражданский договор» выдвинула своих кандидатов в 16 общинах, партия «Процветающая Армения» (ППА) - в двух общинах, а АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) выдвинула в одной общине двух кандидатов. Партия «Просвещенная Армения» будет бороться только за пост мэра Эчмиадзина.

Руководитель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян заверяет, что они борются за власть не только в Цахкунке. «Мы участвуем в выборах в ОМС, всегда будем участвовать. Просто мы очень часто поддерживали и поддерживаем беспартийных», - сказал он.

РПА, АРФД и ППА не выдвинули кандидатов в Эчмиадзине, Капане и Раздане.

В Эчмиадзине выдвинуто 12 кандидатов. От «Гражданского договора» выдвинута временно исполняющая обязанности мэра Диана Гаспарян. Кандидатом «Просвещенной Армении» является Сергей Саргсян. Остальные девять кандидатов беспартийные.

Член «Просвещенной Армении», депутат фракции «Елк» Геворк Горгисян говорит, что они будут бороться только в Эчмиадзине, поскольку вероятность победы велика. «Мы никогда не участвовали в выборах просто для участия. Наш кандидат является конкурентоспособным», - сказал он.

Представитель ППА, прежде активно участвовавшей в выборах в ОМС, депутат фракции «Царукян» Вардан Григорян пояснил, почему на этот раз партия выдвинула кандидатов всего в двух общинах: «Если бы был конкурентоспособный кандидат, не думаю, что «Процветающая Армения» не выдвинула бы его. Выдвигать как самоцель и не набирать голоcов? В этом случае вы бы сказали, что мы приняли участие в выборах и набрали всего 2-3 процента».

Правящая партия «Гражданский договор» в Капане выдвинула Нарека Бабаяна. Здесь два других баллотирующихся кандидата беспартийные.

В Раздане от партии «Гражданский договор» баллотируется Севак Микаелян - сын председателя правления партии и члена фракции «Елк» Сасуна Микаеляна. Партия официально заявила, что не поддерживает кандидатуру Севака Микаеляна. Остальные три кандидата являются беспартийными.

Крайний срок для самоотвода кандидатов уже истек. В 21 из 37 общин «Гражданский договор» кандидатов не выдвинул.