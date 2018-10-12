Брижит Макрон: «Спасибо Армении за этот необыкновенный прием»

«Это необыкновенное путешествие, которое мы запомним надолго», - сказала супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон.

Утром она вместе с супругой премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анной Акопян и женами руководителей государств, прибывших в Армению в рамках саммита Франкофонии, побывала в музее Ерванда Кочара, совершила там экскурсию, ознакомившись с произведениями скульптора. Затем госпожа Макрон прогулялась пешком к Центру искусств Гафесчян, посетила почти все выставочные залы, ознакомившись с экспонатами.

Выйдя из центра, Брижит Макрон коротко побеседовала с журналистами, говорила также о роли первых леди, подчеркнув, что конкретно для нее важнее всего служить Франции.

«Спасибо Армении за этот необыкновенный прием. Мы многое поняли намного лучше, будучи здесь, и мы не хотим уезжать. Это необыкновенное путешествие, котором мы запомним надолго и снова приедем», - сказала первая леди Франции.

Госпожа Макрон была в довольно приподнятом настроение, приветствовала собравшихся граждан, которые хотели с ней сфотографироваться или просто пожать руку.

После группового фотографирования на фоне Каскада первые леди пообедали в одном из местных кафе, после чего Брижит Макрон в сопровождении своей охраны вновь прогулялась до расположенного во дворе здания Оперного театра городка Франкофонии, посетила павильоны Франции и Армении. В армянском павильоне ей подарили книгу и колосья пшеницы.

Затем пешком, почти на каждом шагу останавливаясь и фотографируясь с гражданами, пожимая им руки, первая леди Франции дошла до гостиницы, где остановилась вместе с супругом во время визита в Ереван.