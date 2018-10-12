На полигоне «Баграмян» сегодня завершились учения армяно-российской объединенной группировки войск.

В проводимых уже в третий раз учениях приняли участие более двух тысяч военнослужащих, были задействованы бронетехника, авиация, беспилотные летательные аппараты.

На вопрос, какую роль может играть это подразделение в случае угрозы территориальной целостности Нагорного Карабаха, командующий объединенной группировкой Тигран Парванян ответил: «Армяно-российская группировка не призвана участвовать в действиях в Арцахе [Нагорный Карабах – ред.]. Это совершенно другое. Но и в случае агрессии мы не можем сейчас сказать, какие будут развития и какие будут действия. Могу только сказать, что группировка готова к выполнению своих задач. Могу всего лишь сказать, что если объединенная группа должна будет принять участие в действиях, то она примет участие и выполнит свою задачу».

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Андраник Макарян в ответ на вопрос о том, для чего конкретно предназначена эта группировка и в случае каких угроз Армении она будет задействована, сказал: «В случае любой угрозы территориальной целостности Республики Армения мы обязаны применять все возможные силы и средства».