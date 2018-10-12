Саммит Франкофонии сегодня завершает работу

В Ереване сегодня завершит работу 17-й саммит Международной организации Франкофонии (МОФ).

Накануне, в первый день саммита, вечером после гала-концерта на площади Республики от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна был дан ужин в одном из столичных ресторанов. В социальных сетях уже распространились видеоролики, на которых под армянскую музыку танцуют Никол Пашинян, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон и руководители других государств. Сам Пашинян на своей странице в Facebook периодически опубликовывал фотографии с Трюдо, Макроном и лидерами других стран.

После ужина Радио Азатутюн удалось немного побеседовать с Эмманюэлем Макроном. Он на политические вопросы не отвечал. На вопрос Радио Азатутюн, каким он видит будущее Армении, президент Франции ответил, что видит его прекрасным и очень счастлив быть здесь. На уточняющий вопрос, каким он видит будущее Армении в особенности после революции, Макрон ответил, что это были прекрасные моменты для меня и Франкофонии, по сути, не захотев отвечать на этот вопрос.

Сегодня после официальной церемонии закрытия саммита состоится пресс-конференция, и ожидается, что, как минимум, Макрон и Трюдо выступят на этой пресс-конференции.

Президент Франции уже сегодня покинет Армению, однако визит премьер-министра Канады продолжится. Он посетит мемориал жертвам Геноцида армян Цицернакаберд, запланирована его отдельная беседа с премьер-министром Николом Пашиняном, а также встречи с президентом Арменом Саркисяном и Католикосом всех армян Гарегином Вторым.