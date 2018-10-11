В Матенадаране открылся зал, посвященный истории армяно-французских связей

Армяно-французские связи восходят к глубине веков, и одно из ярких тому доказательств – выставочный зал, открытый сегодня в Институте древних рукописей имени Месропа Маштоца - Матенадаране, в рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии (МОФ), где представлена история многовековых армяно-французских связей.

На выставке представлены очень интересные экспонаты: рукописи, карты, исторические исследования, а также отрывок из армяно- французского словаря на латинице 10-го века.

Наиболее интересным является документ, из которого следует, что еще в 4-ом веке армянский священник по имени Григор проповедовал в ряде городов, находящихся на юге нынешней Франции, которые в то время входили в Римскую империю.

На открытии выставки присутствовала также генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, прибывшая в Ереван для участия в 17-ом саммите МОФ. Она в сопровождении директора Матенадарана Ваана Тер-Гевондяна и министра культуры Лилит Макунц ознакомилась не только с материалами, представленными в армяно-французском зале, но и с экспозицией других залов Матенадарана, которая ее впечатлила.

До прибытия Одри Азуле министр культуры Лилит Макунц в беседе с журналистами сказала, что основной целью визита гендиректора ЮНЕСКО в Матенадаран является открытие армяно-французского выставочного зала.

Отметим, что куратором армяно-французского зала в Матенадаране является известный арменист, наш соотечественник из Франции, профессор университета Сорбонна Клод Мутафян.

«Несколько месяцев назад было решено по случаю Франкофонии организовать выставку об армяно-французских отношениях на протяжении веков. И Матенадаран пригласил меня заняться этим делом. Мы приехали, за несколько месяцев подготовили эту выставку. Первые следы восходят к 4-му веку, но самым богатым периодом было время крестоносцев, когда связи были многочисленные».

Клод Мутафян представил многочисленных историографических материалов, касающихся взаимоотношений между крестоносцами и киликийской Арменией, но, как он подчеркнул, очень интересным был один факт: «Когда пришли крестоносцы и создали четыре государства, им нужно было там утвердиться. Для этого, такова природа, им нужны были жены. Но условия были очень строгие: девушки должны были быть местным христианками, княжнами, не должны были быть гречанками и должны были быть красивыми. Только армянские девушки удовлетворяли всем четырем требованиям. Было много смешанных браков, французский язык довольно глубоко проник в армянский язык. Самый яркий пример – это слово «парон» («господин»), которое пришло из французского».

Добавим, что за визитом гендиректора ЮНЕСКО в Матенадаран последовал визит жен лидеров стран-участниц саммита Франкофонии в сопровождении супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян.