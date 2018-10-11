Джастин Трюдо: «Мы вместе создали форум, где являемся равными партнерами»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем выступлении на открытии 17-го саммита Франкофонии воздал дань уважения памяти ушедшего из жизни 1 октября всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, отметив, что шансонье видел все тончайшие оттенки французского языка.

«Мне очень приятно, что сегодня у меня есть возможность говорить с вами. Хочу, прежде всего, выразить благодарность премьер-министру Армении Николу Пашиняну и армянскому народу за то, что вы тепло встретили нас в своей красивой стране. Это также большой источник гордости для десятков тысяч армян Канады, которые сегодня видят нас в объединенном Ереване, - сказал канадский премьер и продолжил: - Как и все мои коллеги, сегодня я не могу начать свою речь, не помянув человека, которого я очень любил, который, к сожалению, покинул нас на прошлой неделе, человека, влюбленного во французский язык, невероятного Шарля Азнавура. На протяжении многих дней весь франкофонный мир скорбел о его смерти. Он видел все тончайшие оттенки нашего языка, все оттенки наших культур».

«Когда я смотрю вокруг, то вижу, что дух солидарности царит и здесь, на саммите Франкофонии», – заявил Трюдо.

«Вместе мы создали форум, где являемся равными партнерами, относящимися друг к другу с уважением, пространство, где наши страны могут процветать, слышать друг друга и слышать на французском. Страны Франкофонии имеют наилучшие возможности для построения сильной, стабильной, процветающей и инклюзивной экономики 21-го века. 5 из 10 самых быстроразвивающихся экономик мира – это франкофонные страны», - подчеркнул премьер-министр Канады.

«Канада – надежный партнер, готовый поддержать своих союзников, которые преодолевают новые вызовы и приобретают новые возможности. Канада продолжит активно поддерживать и защищать ценности Международной организации Франкофонии и канадские ценности - права человека и французский язык. Мы обязаны переосмыслить девиз «Жить вместе», поскольку только и только совместными усилиями мы можем преодолеть вызовы нынешней эпохи и воспользоваться предоставляемыми нам возможностями», - заявил Джастин Трюдо.