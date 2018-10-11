Премьер-министр Никол Пашинян удостоился диплома лучшего студента «Alliance française» Армении 2018 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян накануне посетили городок Франкофонии на площади Свободы в Ереване, где состоялось мероприятие, посвященное 15-летию деятельности «Alliance française» в Армении.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в ходе мероприятия выступил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Жонатан Лакот, а также видеообращение направил бывший чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Анри Кюни. Послы высоко оценили деятельность армянского «Alliance française» в продвижении французского языка и французской культуры в Армении. Затем лучшим ученикам «Alliance française» этого года были вручены дипломы.

Премьер-министр Никол Пашинян удостоился диплома лучшего студента «Alliance française» Армении в 2018 году. Диплом вручил премьер-министру председатель Совета «Alliance française» Армении Акоп Андреасян.

«Я рад, что процесс моего обучения французскому языку удостаивается такого внимания, и для меня это большая ответственность. Надеюсь, в Армении люди будут изучать несколько иностранных языков, в том числе французский. Вы знаете, что мне не удалось получить свой диплом журналиста по внутриполитическим причинам, и я рад, что сумел получить этот диплом по международным политическим причинам», - сказал премьер-министр Пашинян.

Затем премьер-министр Армении посетил национальные павильоны городка Франкофонии, ознакомился с национальными культурами и традициями франкофонных государств.

Никол Пашинян также посетил Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна – место проведения 17-го саммита МОФ, и ознакомился с результатами осуществленных организационных работ.