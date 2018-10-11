Пашинян попросил граждан по возможности не передвигаться по Еревану на автомобилях в дни саммита Франкофонии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам с просьбой по возможности не передвигаться по Еревану на автомобилях 11-го и 12 октября – в дни, когда армянская столица принимает 17-й саммит Франкофонии.

«Дорогие соотечественники, 11-го и 12 октября объявлены нерабочими днями в Армении по случаю 17-го саммита Международной организации Франкофонии.

С раннего утра центр столицы, ряд улиц, ведущих к центру, ряд улиц, прилегающих к Спортивно-концертному комплексу, будут закрыты для движения.

Пожалуйста, не передвигайтесь по Еревану на автомобилях 11-го и 12 октября, особенно по улицам, прилегающим к центру и СКК.

Приношу извинения за неудобства. А вечером 11 октября я приглашаю вас на концерт на площади Республики.

Пожалуйста, приходите на место концерта, начиная с 16:00, пользуясь метро. После концерта, начало которого в 19:00, будет организована DJ-вечеринка с участием ди-джеев из Франции», - написал премьер-министр на своей странице в Facebook.