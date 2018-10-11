Премьер-министр Армении выразил соболезнования в связи со смертью Араика Хандояна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования семье, родным и друзьям члена группы и партии «Сасна црер», ветерана Карабахской войны Араика Хандояна.

47-летний Араик Хандоян, известный в народе как «Одинокий волк», скончался в ночь на 10 октября, по предварительным данным, от сердечного приступа.

«С болью узнал о безвременной кончине участника арцахской (карабахской – ред.) освободительной борьбы, воина-освободителя Араика Хандояна. Он был человеком, который еще в очень молодом возрасте добровольно встал на защиту Родины. В арцахской освободительной борьбе он зарекомендовал себя как человек, бесконечно преданный Родине, удостоившись высоких государственных наград Арцаха и Республики Армении», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Пашинян подчеркнул, что в условиях формирования общей солидарности необходимо отказаться от того прошлого, в котором стал возможен отказ Араика Хандояна от боевых наград.

«Мы, как народ, вернувший себе власть, должны вновь сплотиться вокруг принципов любви и согласия», - написал Пашинян.

Араик Хандоян был одним из членов вооруженной группы, которая в июле 2016 года захватила и в течение более двух недель удерживала территорию полка Патрульно-постовой службы полиции Армении, выдвигая политические требования.

Хандоян был освобожден из-под стражи в августе, проведя в заключении более двух лет.