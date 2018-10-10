Новоизбранный Совет старейшин Еревана провел свое первое заседание

Сегодня состоялось первое заседание новоизбранного Совета старейшин Еревана с участием 57 членов блока «Мой шаг», 3 членов блока «Луис» и 5 членов партии «Процветающая Армения» (ППА).

Возглавляющий блок «Мой шаг» Айк Марутян, который автоматически избран мэром после убедительной победы его политической силы, поблагодарил ереванцев за доверие к своей команде и пообещал: «Мы сделаем все возможное для того, чтобы ереванцы улыбались каждый день, каждый час и каждую секунду. Я обращаюсь к членам нашего Совета старейшин: всегда будьте внимательны ко всем вопросам, стоящим перед жителями Еревана, немедленно реагируйте на все жалобы и приносите все вопросы сюда на заседания Совета старейшин для того, чтобы обсудить их и найти немедленные решения».

Вновь избранный Совет старейшин сегодня избрал председателей четырех комиссий, трое из которых беспартийные. Заместителем председателя одной из комиссий избран представитель ППА, в то время как блок «Луйс» отклонил это предложение.

Отметим, что от своих мандатов в Совете старейшин Еревана отказались первый и второй номера списка ППА Наира Зограбян и Петрос Казарян.

Новоизбранный мэр Айк Марутян не сказал, кто будут его заместителями.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, готов ли он работать с бывшими заместителями мэра, например с Камо Ареяном, Марутян сказал: «[Готов] со всеми, кто готов служить, если у них нет проблем с законом. Я готов работать со всеми, кто принесет пользу».

После заседания Совета старейшин корреспонденту Радио Азатутюн не удалось связаться с заместителями мэра Дэвидом Оганяном, Камо Ареяном и Ваге Никояном.

Начальник транспортного отдела мэрии Генрих Навасардян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что готов продолжить работу, если поступит подобное предложение.

Отметим, что церемония инаугурации новоизбранного мэра состоится 13 октября.