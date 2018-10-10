Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Новоизбранный Совет старейшин Еревана провел свое первое заседание

Смотрите комментарии

Сегодня состоялось первое заседание новоизбранного Совета старейшин Еревана с участием 57 членов блока «Мой шаг», 3 членов блока «Луис» и 5 членов партии «Процветающая Армения» (ППА).

Возглавляющий блок «Мой шаг» Айк Марутян, который автоматически избран мэром после убедительной победы его политической силы, поблагодарил ереванцев за доверие к своей команде и пообещал: «Мы сделаем все возможное для того, чтобы ереванцы улыбались каждый день, каждый час и каждую секунду. Я обращаюсь к членам нашего Совета старейшин: всегда будьте внимательны ко всем вопросам, стоящим перед жителями Еревана, немедленно реагируйте на все жалобы и приносите все вопросы сюда на заседания Совета старейшин для того, чтобы обсудить их и найти немедленные решения».

Вновь избранный Совет старейшин сегодня избрал председателей четырех комиссий, трое из которых беспартийные. Заместителем председателя одной из комиссий избран представитель ППА, в то время как блок «Луйс» отклонил это предложение.

Отметим, что от своих мандатов в Совете старейшин Еревана отказались первый и второй номера списка ППА Наира Зограбян и Петрос Казарян.

Новоизбранный мэр Айк Марутян не сказал, кто будут его заместителями.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, готов ли он работать с бывшими заместителями мэра, например с Камо Ареяном, Марутян сказал: «[Готов] со всеми, кто готов служить, если у них нет проблем с законом. Я готов работать со всеми, кто принесет пользу».

После заседания Совета старейшин корреспонденту Радио Азатутюн не удалось связаться с заместителями мэра Дэвидом Оганяном, Камо Ареяном и Ваге Никояном.

Начальник транспортного отдела мэрии Генрих Навасардян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что готов продолжить работу, если поступит подобное предложение.

Отметим, что церемония инаугурации новоизбранного мэра состоится 13 октября.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG