Посол США: «Премьер-министр Пашинян напоминает мне Джона Адамса»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напоминает одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки – второго президента США Джона Адамса. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил посол США в Армении Ричард Миллз.

Вчера премьер-министр принял посла США, который завершает свою дипломатическую миссию в Армении. Во время встречи Миллз подарил премьер-министру Армении книгу о Джоне Адамсе. Сегодня посла попросили разъяснить, какой мессидж он хотел направить этим шагом.

«Мессидж не очень сложный и не секретный. Премьер-министр во многом напоминает мне Джона Адамса, который был одним из отцов-основателей США и стал вторым президентом нашей страны. Как и премьер-министр Армении, Адамс возглавил людей, которые хотели видеть в стране перемены и демократию. Будучи одним из тех, кто подписал Декларацию независимости США, Адамс всю свою жизнь стремился сделать так, чтобы воля народа всегда была услышана», - сказал Ричард Миллз.

«Очень важно, что мы взяли у Адамса, что он считал важным много лет назад, чтобы было политическое движение, политический прогресс, необходимо, чтобы был открытый, цивилизованный диалог, в который вовлечены будут все. Подписав книгу для премьера, я привел слова Адамса, сказавшего, что революция в США была совершена не на улицах, а в сознании людей, в людях, когда они смогли услышать друг друга. Мое послание - слышать друг друга, меняться внутри. Это сейчас очень актуально, как и в то время - в Соединенных Штатах. Я думаю, что премьер-министр все это очень хорошо понимает, и я хотел, чтобы он немного больше узнал об Адамсе», - заявил посол США в Армении.