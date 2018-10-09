Иоаннисян: Если НС не создаст проблем, внеочередные выборы будут проведены с измененным Избирательным кодексом

Проведение внеочередных парламентских выборов с действующим Избирательным кодексом – это крайне нежелательный сценарий, считает секретарь комиссии по реформированию Избирательного кодекса при премьер-министре Армении Даниэл Иоаннисян.

Проект законодательных изменений готов, если в парламенте не будут чиниться препятствия, он уже в этом месяце будет поставлен на голосование, в беседе с Радио Азатутюн сказал Иоаннисян.

«Идти на выборы с действующим Избирательным кодексом - очень нежелательный сценарий. Да, если парламент не создаст проблем, то можно будет успеть изменить кодекс так, чтобы выборы прошли уже с новым кодексом», - отметил Иоаннисян.

Опубликованный в минувшую пятницу проект поправок в Избирательный кодекс сегодня более трех часов обсуждался с участием представителей партий, наблюдателей и гражданского общества. По словам Даниэла Иоаннисяна, они внесли такие изменения, которые могут быть реализованы за короткое время, до запланированных на декабрь досрочных выборов. Предлагается сделать избирательную систему простой пропорциональной, то есть, отказаться от так называемой рейтинговой системы, которая на прошедших парламентских выборах подверглась критике со стороны всех политических сил, за исключением Республиканской партии.

Также предусматривается на 1% снизить проходной порог в парламент для партий и блоков – с 5% и 7% до 4% и 6% соответственно.

Независимо от преодоления проходного порога, согласно проекту, в парламенте должны быть представлены как минимум 4 политические силы, вместо 3 по действующему законодательству.

«Даже если 4 силы не преодолеют проходной порог, 4 силы, набравшие максимальное число голосов, проходят в парламент. Следующий парламент будет сформирован как минимум из 4 политических сил. Предусмотрено проведение теледебатов на Общественном телевидении, онлайн-телекомпании могут продавать политическую рекламу», - сказал секретарь комиссии.

Из-за нехватки времени авторы поправок к Избирательному кодексу отказались от идеи внедрения единой сети отпечатков пальцев. «Мы пришли к выводу, что для этого необходимо как минимум 2 года, сейчас это просто нереализуемо, но, к примеру, вместо этого немного меняется методология составления списков избирателей, раздутые списки избирателей будут немного сокращены, примерно на 100-150 тысяч человек», - сказал Иоаннисян.

Из парламентской комиссии, параллельно обсуждающей изменения в Избирательный кодекс, по словам Иоаннисяна, они получили 35 предложений, часть из которых приняли, отклонили в основном те предложения, которые невозможно реализовать до декабря.

Сейчас комиссия принимает предложения по проекту, после обсуждений он должен быть приведен к окончательному виду, утвержден правительством и направлен в парламент. Проект поправок будут также направлен в Венецианскую комиссию БДИПЧ/ОБСЕ, в эту структуру уже направлена концепция предлагаемых изменений.

Чтобы в декабре внеочередные выборы были проведены в соответствии с измененным Избирательным кодексом, Национальное собрание должно утвердить проект до конца этого месяца. По словам Иоаннисяна, они успеют к этому сроку внести проект в парламент.

Многие из участников сегодняшних обсуждений предложили еще больше снизить проходной порог и пересмотреть размер избирательного залога. В проекте уже предлагается снизить проходной порог на 1%, а избирательный залог снизить с 10 млн до 7,5 млн драмов, однако участники обсуждений настаивали, что они должны быть снижены еще больше.

Председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян приветствовал изменения, но предложил еще больше снизить проходной порог.

Иоаннисян сказал, что они обсудят это предложение, добавив, что «нужно искать золотую середину как в вопросе проходного порога, так и в вопросе залога, поскольку высокие порог и залог содержит в себе одну опасность, а низкие – другую».

Представитель организации «Объединение Европа права» Тигран Егорян выразил мнение, что сейчас нужно внести только те изменения, которые крайне необходимы для проведения внеочередных выборов.

Даниэл Иоаннисян отметил, что с самого начала они работали именно с этой логикой и в основном включили в проект лишь крайне необходимые изменения. По его словам, законодательные изменения необходимо принять до проведения досрочных выборов еще и потому, что в действующем Избирательном кодексе плохо прописаны те механизмы, которые касаются досрочных выборов.