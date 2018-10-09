В правительстве прошло очередное обсуждение вокруг нового Избирательного кодекса

В правительстве Армении сегодня прошло очередное обсуждение вокруг нового Избирательного кодекса.

Ключевым положением предлагаемого пакета является упразднение территориальной, рейтинговой избирательной системы.

«Основные изменения касаются правил игры, в частности, устанавливается, что выборы в Национальное собрание будут проводиться по обычной пропорциональной системе с фиксированными списками, т. е. не рейтинговыми. Рейтинговая система полностью упраздняется», - сказал секретарь Комиссии по реформированию избирательного законодательства при премьера-министре Даниэл Иоаннисян.

Иоаннисян также отметил, что предлагается снизить проходной порог для партий и блоков, в частности, вместо действующих 5% и 7% установить 4 и 6%.

Также, по его словам, предусматривается увеличить с 3 до 4 число политических сил, которые должны пройти в парламент, независимо от проходного порога, в случае, если достаточное число партий или блоков не преодолеют проходной порог. «То есть, кодекс будет гарантировать, что следующий парламент будет сформирован как минимум из четырех политических сил», - сказал секретарь комиссии.

Иоаннисян отметил, что в прошлый понедельник комиссия опубликовала концепцию реформы избирательного законодательства, в пятницу был опубликован проект, вскоре он будет утвержден правительством и направлен в парламент.