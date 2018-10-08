Руководитель парламентской фракции «Елк» Лена Назарян в ходе брифинга в парламенте в понедельник подчеркнула, что все политические силы должны четко заявить, намерены ли они выдвигать кандидата на пост премьер-министра в случае тактической отставки нынешнего главы правительства Никола Пашиняна, а также согласны ли они с проведением досрочных выборов в декабре.

По словам Назарян, ответы на эти вопросы чрезвычайно важны для переговоров.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что они еще не получили заверений в том, что парламентские силы не выдвинут своего кандидата в случае отставки премьера, Назарян ответила так: «Я думаю, об этом надо сказать прямым текстом, а не высказываться в поддержку революцию или премьер-министра разными способами».

Кстати, Лена Назарян призвала депутатов трезво оценить ситуацию и понять, что они «несут ответственность за этот исторический момент» и что, «если они выдвинут кандидата на пост премьер-министра, то будут тем самым раскачивать лодку, в которой сами же и находятся».

Назарян даже призвала депутатов идти против решений своих партий и фракций.

«Я бы даже призвала своих коллег действовать против собственных партийных интересов и даже против решений своих партии, если они не согласны, я имею в виду отдельных членов фракции, если их фракция решит выдвигать кандидата. Здесь я придаю значение позиции каждого депутата, и было бы хорошо, если бы депутаты уже начали говорить об этом», - заявила Лена Назарян.

Отметим, что сегодня с примечательным заявлением выступил член парламентской фракции АРФ «Дашнакцутюн» Спартак Сейранян. По его словам, если все политические силы посредством диалога и переговоров достигнут консенсуса и согласятся идти на досрочные выборы в декабре без изменения Избирательного кодекса, то они также дадут свое согласие.