Карасин: Сотрудничество между Москвой и Ереваном продолжается несмотря на сохранение определенной нестабильности в Армении

«Несмотря на сохранение определенной внутриполитической нестабильности в Армении, идет планомерная совместная работа по конкретным направлениям сотрудничества», - сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью «Известиям», в котором затронул тему отношений России с Украиной, Молдовой, Грузией и Арменией.

«После политических перемен в Армении традиционно интенсивный российско-армянский диалог на высшем и высоком уровнях продолжился. За считаные месяцы состоялось три встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и две встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Николом Пашиняном. Наши руководители несколько раз общались по телефону, - отметил Карасин и подчеркнул: - Главный политический итог этих контактов видим в подтверждении неизменности курса на дальнейшее укрепление российско-армянских союзнических отношений как в двустороннем формате, так и в рамках общих интеграционных объединений - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ».

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с 66-ым днем рождения. Согласно сообщению пресс-службы премьер-министра Армении, он также направил Путины поздравительное послание, в котором, в частности, говорится: «В Армении высоко ценят Ваш личный вклад в развитие и приумножение армяно-российских союзнических отношений, которые основаны на многовековых традициях дружбы и взаимного доверия народов наших стран. В этом контексте особо ценю установившиеся между нами личные отношения, которые, безусловно, придают дополнительный импульс поступательному развитию армяно-российского сотрудничества по всем направлениям, в том числе на многосторонних площадках и в рамках интеграционных процессов».

Недавно в рамках саммита СНГ в Душанбе премьер-министр Армении встретился с президентом России. Главы двух государств на ногах обсудили какие-то вопросы. Причем, президент России сам подошел к премьер-министру Армении.