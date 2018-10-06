В РПА обсудили «вопросы сохранения конституционности в стране»

В пятницу вечером состоялось очередное заседание исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА), которое вел экс-президент и председатель партии Серж Саргсян.

Как сообщает официальный сайт бывшей правящей партии, «в ходе заседания была обсуждена внутриполитическая ситуация в Армении и вопросы сохранения конституционности в стране».

«Были представлены также сведения о деятельности политической школы имени экс-премьера Андраника Маркаряна, а также ход реализации реформ внутри партии. Была затронута также тема программ международного сотрудничества РПА, в частности участия делегации партии в съезде Европейской народной партии в Хельсинки».