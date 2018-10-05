Пашинян: Азнавур – тот человек, который поднял имя армянина на новую высоту

«Сегодня мы собрались воздать дань уважения памяти великого мастера французского шансона – Шарля Азнавура», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в Париже на церемонии прощания с всемирно известным французским шансонье армянского происхождения.

«Восемь десятилетий это имя вызывало улыбки на лицах миллионов людей, ускоряло или замедляло дыхание миллионов людей, придавало блеск глазам миллионов. И это имя 1 октября 2018 года на миг остановило планету Земля, нарисовав печаль на лицах сотен миллионов людей, когда СМИ на всех языках объявили, что в возрасте 94 лет ушел из жизни Шарль Азнавур», - сказал Пашинян.

«Предки Шарля Азнавура чудом спаслись во время Геноцида армян и нашли свой последний приют во Франции, ставшей пристанищем и надеждой сотен тысяч армян, где и родился Вагинак Азнавурян, который потом должен был стать великим Шарлем Азнавуром. Испытав невыразимые трудности, Вагинак-Шарль, в конце концов, нашел свое призвание, но в это призвание кроме него никто не верил. Все его убеждали, объясняли, что сцена – не для него, что пение – не его призвание, что судьба и без того оказалась щедра к нему, спасла его родителей от геноцида. Но Вагинаку Азнавуряну нужно было не сочувствие, а миссия, и он знал свою миссию, и эта миссия стала невероятным путем становления Шарля Азнавура», - заявил премьер-министр Армении.

«К сожалению, я не успел лично познакомиться с великим мэтром, но я воспринимаю его как близкого человека, как и любой армянин, потому что Азнавур – тот человек, который поднял имя армянина на новую высоту, вдохнул в армян новое чувство гордости, жил болью, заботами и мечтами свой исторической родины и своего народа, - сказал Пашинян и продолжил: - В том числе и поэтому Шарлю Азнавуру было присвоено звание Национального героя Армении. Но это звание он заслужил не только благодаря своему таланту шансонье, но также благодаря своим неоспоримым заслугам в деле становления Армении. В Армении его имя носят улицы и площади, а во втором городе Армении – Гюмри, уже многие годы, как ему воздвигнут памятник. И он, пожалуй, единственный человек, кому в Армении поставили памятник при жизни».

«В связи с кончиной Шарля Азнавура в Армении объявлен траур, и все это выражается огромной любовью, которую каждый без исключения армянин испытывает к этому великому человеку, к этому великому французу, к этому великому гражданину мира», - заявил премьер-министр Армении.

Обратившись к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, Никол Пашинян сказал: «Не могу не выразить то особое уважение и благодарность, которые мой народ испытывает к Вашей стране Хочу выразить благодарность армянского народа Франции и всем французам за то, что дали приют нашему народу, спасшемуся от геноцида, и создали благоприятную среду для развития армянского таланта. Армяне Франции дали такие имена, как Шарль Азнавур, Анри Верной, Жорж Гарваренц, Гарзу, Жансем, и Франция стала любимым оазисом возрождения нашего народа».

«Шарль Азнавур, безусловно, был преданным служителем Франции, великим гражданином Франции, беспримерным послом французского языка. Но он был также горячим защитником Армении, гражданином и послом Республики Армения. Он жил заботами Армении, и наш народ увидел и почувствовал его заботу во время землетрясения в Армении тридцать лет назад, в непростые годы независимости Армении. Шарль Азнавур не остался равнодушным и к произошедшей в Армении ненасильственной, бархатной, народной революции, и в последнем письме ко мне он, в частности, написал: «Как только позволит здоровье, я сердечно желаю посетить Новую Армению и познакомиться с теми здоровыми силами, которые будут созидать будущее нашего народа». Великий мэтр собирался посетить Армению на следующей неделе, по случаю проведения 17-го саммита Международной организации Франкофонии, и я обещал ему познакомить его с Новой Арменией, пообещал, что он сразу почувствует оптимизм и дух победившего гражданина Новой Армении. К сожалению, это я не смог выполнить это обещание. Утешает то, что Азнавур, тем не менее, успел направить свое последнее послание Новой Армении, в адресованном мне письме написав: «Сердечно желаю, чтобы молодежь Армении смогла впредь проявить весь свой потенциал и осуществить свои мечты в Армении»», - отметил армянский премьер.

«Дорогой Мэтр, многоуважаемый Шарль Азнавур! В Вашем письме Вы точно описали то, чего хочет армянский народ, армянская молодежь. Здесь и сейчас на глазах у всего мира я хочу Вам торжественно пообещать, что мы выполним Ваш завет. Хочу заверить в том, что без остатка предан делу, которое сделает Новую Армению той, о которой Вы мечтали. Свободная и счастливая Армения будет действительно достойной наградой за Ваши неоценимые заслуги перед армянским народом и Арменией.

Преклоняюсь перед Вами – великим французом, великим армянином, великим артистом, великим гуманистом.

Покойся с миром, дорогой Мэтр», - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.