Жирайр Сефилян: Опасности реванша в Армении больше нет

Представители новосозданной партии «Сасна црер» сегодня на пресс-конференции заявили, что поддерживают премьер-министра, в то же время, настаивая, что премьер-министр не должен подавать в отставку.

Один из основателей партии «Сасна црер» Жирайр Сефилян заявил, что они разделяют общественное мнение относительно возможной отставки Никола Пашиняна. «Мы также считаем эту тактику ошибочной. То есть, не нужно уходить в отставку для того, чтобы распустить Национальное собрание. Правильным будет проведение референдума, народ сам решит - «да» или «нет». А что касается опасений относительно того, пойдет господин Пашинян на этот шаг или нет, то мы сделаем все, чтобы Никол отказался от этой тактики», - сказал Сефилян.

Более того, Сефилян предупредил силы, ожидающие отставки премьер-министра: «Те круги, которые ждут этого момента и имеют намерения использовать этот момент и вызвать потрясения внутри нашей страны, мы предупреждаем, что мы вместе с нашим народом полностью поддерживаем Никола Пашиняна, и никто не сможет поколебать позиции Пашиняна».

На вопрос Радио Азатутюн, говорили ли они уже об этом с премьер-министром, Сефилян дал отрицательный ответ: «На эту тему мы пока не говорили. Мы хотим в ближайшие дни провести встречу по этому вопросу и не только».

А на вопрос, почему они выступают против отставки премьер-министра, когда он сам выразил подобную готовность, Сефилян ответил: «Потому что народ, так сказать, находится в очень напряженном состоянии. Поскольку революция по сути, еще не достигла своего завершения, народ беспокоится. Прежде всего, по той причине, что нужно предпринимать шаги, которые лишний раз не беспокоили бы наш народ. И, во-вторых, естественно, некие круги, вероятно, попытаются воспользоваться этим шагом, но беспокоиться о том, что эти круги смогут достичь успеха… это не так. Мы неоднократно говорили, что опасности реванша в Армении больше нет. Рейтинг реваншистов в Армении равен нулю. В этом смысле у нас нет опасений. Однако они могут создать неприятные ситуации, могут быть какие-то потрясения, инциденты. Если все это можно предотвратить, почему бы не предотвратить?»