Госдолг Армении в 2019 году достигнет 7,3 млрд долларов

Государственный долг Армении в 2019 году вырастет примерно на 200 млн долларов, с 7,1 млрд до 7,3 млрд долларов.

Представляя проект госбюджета на следующий год, министр финансов Атом Джанджугазян сегодня выразил уверенность в том, что ожидаемые новые средства будут израсходованы крайне целенаправленно, что в конечном итоге приведет к сокращению соотношения государственного долга и ВВП.

«Мы берем в долг с целью формирования возможностей для создания нового результата. Мы берем в долг не для того, чтобы удовлетворять наши текущие потребности, не для того, чтобы завоевать благосклонность части общества, а для того, чтобы создать новый результат, который будет в состоянии генерировать новые возможности, чтобы мы могли гораздо лучше удовлетворять нужды того же члена общества, чем это можно сделать с нашими сегодняшними возможностями», - сказал министр.

За последние десять лет государственный долг Армении вырос примерно в 4 раза. В 2008 году это составлял всего 1,9 млрд долларов.

Министр финансов отмечает, что потребность в новых долгах будет существовать до тех пор, пока есть дефицит бюджета, который в этом году составляет около 300 млн долларов. Общий бюджет составляет 3 млрд долларов.

«До тех пор, пока у какой-либо страны есть бюджет с дефицитом, долг не может снизиться в номинальном выражении. Все усилия страны должны быть направлены на то, чтобы этот долг не был столь значителен, чтобы он мог начать, к примеру, вытеснять другие расходы, вместо содействия препятствовать другим расходам, финансированию других программ», - отметил Джанджугазян.

С 1 января следующего года на 7 тыс. драмов будет увеличен размер минимальной пенсии – с 18 тыс. до 25 тыс. драмов. Однако размер минимальной заработной платы останется прежним. «Если произойдет необоснованное повешение пособия или заработной платы, то это приведет к еще большему углублению бедности. Причем, это потянет за собой и тех, кто работает и создает результат, потому что если мы все в условиях сбалансированного бюджета сгенерированными возможностями страны не можем повысить зарплату и пособие, это означает, что единственный путь – повысить их, взяв в долг», - пояснил министр.

По словам Атома Джанджугазяна, повышение зарплат, возможно, и произойдет, сейчас они работают в направлении кадровой и операционной оптимизации. «Назову условную цифру: каждый четвертый сотрудник – руководитель. И это не самая плохая ситуация в системе государственного управления, потому что есть органы, где каждый второй – руководитель. Если мы изменим ситуацию, например, не каждый четвертый будет руководителем, а каждый девятый, мы будем иметь возможность улучшить оплату труда на 20%».

В следующем году на военные расходы будет выделено на 25% больше средств. По данным Минфина, эта сумма будет также дополнена новым российским кредитом в размере 100 млн долларов.

Правительство в 2019 году прогнозирует экономический рост на уровне 4,9%. Министр признает, что проект бюджета отражает лишь небольшую часть пожеланий общества.

Правительство этот проект также не удовлетворяет. По словам Джанджугазяна, этот документ пока не полостью отражает стремления правительства, он был разработан с учетом бюджета и экономических показателей, сформированных Республиканской партией в 2018 году.

Начиная с 2019 года, правительство будет оценивать не только совершенные действия, но полученные результаты. «Важна не сумма, не финансовые средства, которые потрачены, а зафиксированный благодаря этим финансовым средствам результат», - подчеркнул он.