Премия Государственного деятеля института «Восток-Запад» в этом году присуждена президенту Армении

3 октября в Нью-Йорке состоялась торжественная ежегодная 25-я церемония вручения премий института «Восток-Запад», на которой присутствовали именитые государственные, общественные и политические деятели, послы, предприниматели, известные члены американской армянской диаспоры.

Эта авторитетная международная структура традиционно присуждает свою ежегодную премию за превосходное лидерство, инициативность и способность претворять в жизнь изменения. В прошлые годы премии Института «Восток-Запад» удостаивались 41-й президент США Джордж Буш, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший премьер-министр Соединённого Королевства Тони Блэр, бывший Канцлер Германии Хельмут Коль, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Марти Ахтисаари и другие.

Премия имени соучредителя Института, американского дипломата Джона Эдвина Мроза в этом году присуждена президенту Республики Армения Армену Саркисяну.

На торжественной церемонии вручения премии председатель Совета директоров института «Восток-Запад» Росс Перо в своем выступлении, в частности, отметил: «Мы имеем честь вручить Премию Государственного деятеля имени Джона Эдвина Мроза представляющему Армению Его Превосходительству Армену Саркисяну в качестве признания его многолетней карьеры государственного деятеля и личных достижений, а также за его значительный вклад во всемирное развитие.

Избрание арезидентом Республики Армения дополнило его большой опыт в сферах физики, менеджменте частного сектора и государственного управления. В такие времена, когда Армения переживает этап перемен, Саркисяну доверено утверждать стабильность и представлять своей стране свое видение, которое, мы уверены, поведет к более демократическому и процветающему будущему.

Институт «Восток-Запад» остается приверженным развитию новаторских и творческих решений, направленных на урегулирование проблем наших дней и подготовку к будущим вызовам. Такие личности, как Саркисян, делают наши усилия возможными».

О роли Армении как моста, связующего Восток и Запад говорил президент фонда «Тавитян», американо-армянский филантроп Асо Тавитян, а президент Нью-Йоркской Корпорации Карнеги Вардан Грегорян представил свое видение будущего Армении.

Выразив благодарность за почетную награду, президент Республики Армения Саркисян в своем выступлении, в частности, отметил, что она очень важна для него, а институт «Восток-Запад» не просто один из существующих в мире «мозговых центров» (think tank), а особая структура. По словам президента, когда имеется важная идея, институт непременно принимает участие в ее претворении в жизнь. «Вы обладаете этой большой энергией – думать о чем-либо, верить в это и претворять это в жизнь, пытаться внести это маленькое, однако важное изменение», - сказал Саркисян.

«Для меня большая честь представлять здесь мой народ и мое государство. Я действительно обладаю мечтой о будущем или видением, которое включает также тот факт или реальность, с которой мы сталкиваемся – куда движется мир», - отметил президент.

«Если XX век был веком природных ресурсов, и, исходя из этого, – веком политических и иных сил, то XXI век будет иным. XXI век – век развития исследований, новых технологий. XXI век – эпоха, когда все будет делаться и руководиться посредством новых идей, новых исследований, со стороны тех, кто быстрее, моложе, независимо от возраста, энергичнее. Таков будет XXI век, политика будет осуществляться иначе, - отметил Саркисян и добавил: - Я действительно верю, что XXI век – это век Армении, следовательно, полагаю, что мы будем победителями. Рад быть частицей армянской нации. Мы маленькая страна, но мировая нация – нация XXI века. Таких наций немного, но я убежден, что имеющие маленькие государства мировые нации, имеющие всемирные взаимосвязи, могут сплотиться и построить свое государство. Это и есть будущее».