Посол: «Мы уверены, что саммит Франкофонии пройдет в Армении наилучшим образом»

Франция уверена, что внутриполитические события в Армении не отразятся на предстоящем в Ереване саммите Франкофонии и Армения должным образом проведет это мероприятие. Об этом сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Жонатан Лакот.

«Любое посольство всегда внимательно следит за внутриполитическим событиям в той стране, где оно действует. Естественно, мы не вмешиваемся во внутриполитические события. Я нахожусь на связи с многими участниками текущих событий [в Армении], и мы верим, что Армения проведет саммит Франкофонии, - сказал посол и продолжил: - На следующей неделе весь мир должен встретиться с Ереваном. Для Армении это историческое событие, уникальная возможность общения, установления связей с франкоязычным миром. Мы уверены, что саммит пройдет в Армении наилучшим образом».

В Ереване 11-12 октября состоится 17-й саммит Франкофонии. По данным МИД Армении, по состоянию на 2 октября, свое участие в саммите подтвердили главы 26 государств, вице-президенты 2 стран, принц Монако, 9 премьер-министров и 3 вице-премьера. Ожидается, что для участия в саммите в Ереван прибудут в общей сложности около 3500 человек.

Для участия в саммите в Ереван прибудет в том числе и президент Франции Эмманюэль Макрон, и его визит одновременно будет государственным визитом президента Франции в Армению.

На фоне обострившейся внутриполитической ситуации в Армении звучат опасения, что внутриармянские события могут повлиять на саммит Франкофонии.

Минувшей ночью после переговоров с представителями фракций Республиканской партии Армении, блока «Царукян» и АРФ «Дашнкцутюн» премьер-министр Никол Пашинян заверил, что нет никаких проблем, связанных с проведением саммита Франкофонии в Ереване. Он добавил, что, исходя из партнерской корректности, он постарается обсудить этот вопрос с руководителями, по крайней мере, нескольких стран организации Франкофонии, проконсультироваться с ними на предмет того, какие проблемы может вызвать, к примеру, его возможная отставка в период проведения саммита.

Кстати, посол Лакот сегодня встретился с журналистами на случаю презентации армянского издания книги президента Франции Эмманюэля Макрона «Революция». В своей книге, ставшей бестселлером во Франции, Макрон рассказывает о своей жизни, представляя также свое видение будущего Франции.