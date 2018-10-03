«Силовые структуры в некоторых случаях нехорошо выполнили мое распоряжение уложить на асфальт олигархов и их телохранителей» - Пашинян

Силовые структуры в некоторых случаях нехорошо выполнили распоряжение премьер-министра «уложить на асфальт некоторых олигархов и их телохранителей». Об этом сегодня в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата фракции «Елк» Лены Назарян.

В ходе правительственного часа в парламенте Лена Назарян отметила, что «вчера поздно вечером граждане спокойно шли по улице Демирчяна, когда депутат от Республиканской партии Мигран Погосян и находившиеся с ним люди начали озвучивать ругательства в адрес граждан», а также поинтересовалась, знает ли премьер-министр об этом инциденте и какие шаги были предприняты в отношении лиц, оскорбивших граждан и нарушивших общественный порядок.

«Инцидент, о котором вы рассказываете, свидетельствует о том, что силовые структуры в некоторых случаях нехорошо выполнили озвученное мною на митинге распоряжение о том, что определенных олигархов и их телохранителей нужно уложить на асфальт. Если бы это распоряжение было выполнено должным образом, думаю, вчерашний инцидент не произошел бы, и я убежден, что они обязательно восполнят это упущение, - сказал премьер-министр и добавил: - Расследование выяснит, были ли это телохранители Миграна Погосяна или нет, но Мигран Погосян вчера также там присутствовал, и если выяснится, что он продемонстрировал подобное поведение, это будет означать, что он, тем не менее, нехорошо понимает то, что происходит в Республике Армения».

Пашинян подчеркнул, что демонстрирующие подобное поведение обязательно получат достойный ответ со стороны закона.

«Я могу сказать, что сотрудники правоохранительных органов должны действовать очень решительно. И, по моим сведениям, по этому делу есть подвергнутые приводу», - сказал премьер-министр.