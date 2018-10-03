Президент Армении призывает к сдержанности и толерантности

Находящийся с рабочим визитом в США президент Армении Армен Саркисян внимательно следит за происходящими в Армении событиями.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Армен Саркисян переговорил по телефону с премьер-министром Николом Пашиняном и председателем Национального собрания Армении Ара Баблояном и обсудил с ними создавшуюся ситуацию.

«К принятому НС Армении закону о внесении конституционных изменений в закон «Об уставе НС Армении» он обратится позже – по возвращению в Армению, предприняв совещания с руководством правительства и НС Армении. Президент Армении Армен Саркисян призывает всех к сдержанности и толерантности и выражает уверенность в том, что создавшуюся ситуацию возможно – и нужно, разрешить в рамках Конституции и законов, путем переговоров и диалога», - отмечается в сообщении.

Из США президент Армении Армен Саркисян полетит в Париж, где примет участие в похоронах Шарля Азнавура.