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Армения

Ереван оплакивает кончину Шарля Азнавура

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Смерть всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, на протяжении десятилетий пленявшего сердца миллионов людей своим творчеством, потрясла весь мир.

Со вчерашнего дня в разных уголках Армении и особенно в Ереване повсюду звучат песни Шарля Азнавура, люди несут
цветы и зажигают свечи как у посольства Франции, так и на площади имени Шарля Азнавура.

В эти дни в Армении находятся представители зарубежных СМИ, особенно много среди них французов. Журналисты приехали в Армению, чтобы освещать поаминальные мероприятия на родине Азнавура.

В память о легендарном шансонье сегодня в центре «Азнавур» на Каскаде открылась Книга памяти. С раннего утра поток людей к центру «Азнавур» не прекращался.

Здесь дань уважения памяти певца выразил посол Франции в Армении Жонатан Лакот, который в беседе с журналистами сказал: «Для нас это огромная потеря. Шарль Азнавур олицетворяет всю глубину отношений между нашими странами, все богатство и все гуманистическое звучание. Прежде всего, он был большим художником, большим поклонником французского языка, чудесным послом Франции и французского языка. Таким я его знал до своего приезда в Армению, но, узнав членов его семьи, я еще больше узнал о его человеческих качествах, о его приверженности углублению отношений между Арменией и Францией».

Сегодня запись в Книге памяти оставили председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян, который на протяжении 30 лет был в близких дружеских отношениях с шансонье, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян и министр культуры Лилит Макунц.

«Однозначно, это большая боль для нас, - сказал Баблоян. - Но, в то же время, большая гордость, что такой человек смог потрясти весь мир своим талантом на протяжении столетия. Своей музыкой он приносил спокойствие, солидарность, любовь и дружбу армянскому и французскому народам, двум странам, двум государствам и всему миру. За эти годы он менялся и не менялся. Не менялся, потому что он был Шарлем, Азнавуром, менялся, потому что, конечно, взрослел, старел, но никогда не чувствовал себя старым».

«Все, что сделал Шарль для нашего народа, также является руководством к тому, как прожить жизнь и быть верным сыном своего народа, своей страны», - сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Почти на всех улицах, со всех социальных площадок звучит музыка Шарля Азнавура... Конечно, все это трогательно», - сказала министр культуры Лилит Макунц.

Сегодня с раннего утра не иссякал поток молодых людей в центр «Азнавур».

Находящийся в США президент Армении Армен Саркисян также направил соболезнования в связи с кончиной Азнавура.

Согласно официальному сайту президента, в послании Армена Саркисяна, в частности, говорится: «Почувствовал несказанную боль от тяжелого удара – Азнавура больше нет… Все человечество потеряло одну из самых чувствительных душ 20-го века. Я потерял одного из лучших своих друзей, каждая встреча с которым была уникальной своей теплотой и неизгладимым впечатлением».

Шарль Азнавур скончался 1 октября в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет.

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