«Если он мой сын, то не должен ни в чем участвовать?» - Сасун Микаелян о самовыдвижении сына на выборах мэра Раздана

«Моему сыну 25 лет, он совершеннолетний и имеет право участвовать во всех происходящих в стране событиях, в том числе и политических», - сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил депутат фракции «Елк» Сасун Микаелян, касаясь самовыдвижения своего сына Севака Микаеляна на внеочередных выборах мэра Раздана.

Отметим, что Севак Микаелян является членом партии «Гражданский договор», он в качестве самовыдвиженца баллотируется на выборах мэра Раздана. Выборы состоятся 21 октября.

Вчера партия «Гражданский договор» заявила, что считает нецелесообразным поддерживать кандидатуру Севака Микаеляна.

Сасун Микаелян сегодня сказал, что таким образом партия дала возможность провести честные и прозрачные выборы.

«Человек высказал мнение, человек выдвинул свою кандидатуру, и сегодня более выигрышная ситуация от того, что наша партия не поддерживает, то есть она дала возможность людям не заниматься спекуляциями, чтобы были честные и прозрачные выборы. Победит мой сын – пусть победит. Если он мой сын, то не должен ни в чем участвовать? Этот ребенок был еще в пеленках, когда во время войны со мной была моя семья, кто имеет моральное право ограничивать его права?» - сказал Микаелян.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли внутри партии какие-то проблемы, или партия действительно не поддерживает кандидата, чтобы были свободные выборы, Микаелян ответил: «Я в партии проблем не вижу, прямо говорю: я тоже был за то, чтобы со стороны партии поддержки не было, чтобы были справедливые выборы».

На уточняющий вопрос, не раздосадован ли он этим решением партии, Микаелян ответил: «Я никогда в жизни не бы раздосадован, где бы ни был – на фронте или в подвале КГБ».